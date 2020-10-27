Україна прагне стати технологічним хабом Європи - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна прагне стати технологічним хабом Європи. Про це під час церемонії відкриття третього Українсько-ізраїльського інноваційного саміту сказав заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
“Ми маємо ставити перед собою амбітну ціль — проаналізувати перешкоди та можливості, спричинені пандемією, і віднайти та впровадити новітні технології, які допоможуть подолати її негативні наслідки. Україна прагне стати технологічним хабом Європи”, — сказав Дмитро Сенік.
Повідомляється, що він високо оцінив співпрацю між Україною та Ізраїлем у сфері новітніх технологій, відзначивши високий потенціал для розвитку спільних проектів.
“Українсько-ізраїльська взаємодія у сфері ІТ та інновацій залишається ключовою”, — додав заступник міністра.
Він зазначив, що спільні проекти у сфері досліджень та розвитку відіграватимуть все більшу роль в економічному співробітництві між двома країнами, чому також сприятиме остаточне набуття чинності угодою про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.
“Дмитро Сенік також окреслив перспективи взаємодії між Україною та Ізраїлем у торговельно-економічній сфері, зазначивши, що за підсумками 2019 року обсяги торгівлі між двома країнами склали понад 1,1 млрд дол. США”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що до цьогорічного саміту долучилися також понад 600 учасників — представників інноваційного, енергетичного, банківського, промислового та ІТ-секторів.
Нагадаємо, після запуску Дія City IT-ринок України зросте з 6 до 12 млрд доларів.