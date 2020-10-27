Україна прагне стати технологічним хабом Європи - МЗС

“Ми маємо ставити перед собою амбітну ціль — проаналізувати перешкоди та можливості, спричинені пандемією, і віднайти та впровадити новітні технології, які допоможуть подолати її негативні наслідки. Україна прагне стати технологічним хабом Європи”, — сказав Дмитро Сенік.

Повідомляється, що він високо оцінив співпрацю між Україною та Ізраїлем у сфері новітніх технологій, відзначивши високий потенціал для розвитку спільних проектів.

“Українсько-ізраїльська взаємодія у сфері ІТ та інновацій залишається ключовою”, — додав заступник міністра.

Він зазначив, що спільні проекти у сфері досліджень та розвитку відіграватимуть все більшу роль в економічному співробітництві між двома країнами, чому також сприятиме остаточне набуття чинності угодою про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

“Дмитро Сенік також окреслив перспективи взаємодії між Україною та Ізраїлем у торговельно-економічній сфері, зазначивши, що за підсумками 2019 року обсяги торгівлі між двома країнами склали понад 1,1 млрд дол. США”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що до цьогорічного саміту долучилися також понад 600 учасників — представників інноваційного, енергетичного, банківського, промислового та ІТ-секторів.

Нагадаємо, після запуску Дія City IT-ринок України зросте з 6 до 12 млрд доларів.