Украина стремится стать технологическим хабом Европы - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина стремится стать технологическим хабом Европы. Об этом во время церемонии открытия третьего Украинско-израильского инновационного саммита сказал заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
“Мы должны ставить перед собой амбициозную цель — проанализировать препятствия и возможности, вызванные пандемией, и найти и внедрить новейшие технологии, которые помогут преодолеть его негативные последствия. Украина стремится стать технологическим хабом Европы”, — сказал Дмитрий Сеник.
Сообщается, что он высоко оценил сотрудничество между Украиной и Израилем в сфере новейших технологий, отметив высокий потенциал для развития совместных проектов.
“Украинско-израильское взаимодействие в сфере ІТ и инноваций остается ключевым”, — добавил замминистра.
Он отметил, что совместные проекты в области исследований и развития будут играть все большую роль в экономическом сотрудничестве между двумя странами, чему также будет способствовать окончательное вступление в силу соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.
“Дмитрий Сеник также очертил перспективы взаимодействия между Украиной и Израилем в торгово-экономической сфере, отметив, что по итогам 2019 года объемы торговли между двумя странами составил более 1,1 млрд долл. США”, — указано в сообщении.
Отмечается, что к нынешнего саммита присоединились также более 600 участников — представителей инновационного, энергетического, банковского, промышленного и IТ-секторов.
Напомним, после запуска Дия City IT-рынок Украины вырастет с 6 до 12 млрд долларов.