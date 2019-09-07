Україна позбулася злочинців в обмін на видатних громадян - Естонія про обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні Україна позбулася злочинців в обмін на видатних громадян своєї країни. Про це йдеться в заяві Посольства Естонії в Україні, опублікованому в Twitter, передає УНН.
“Великий успіх України: позбавлення від злочинців в обмін на видатних громадян!”, — йдеться в заяві.
Про обмін висловився і глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.
“Радий, що Росія нарешті звільнила незаконно ув’язнених українських моряків і політв’язнів. Факт залишається фактом, що вони не повинні були утримуватися від початку”, - підкреслив він.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.