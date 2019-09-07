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Україна позбулася злочинців в обмін на видатних громадян - Естонія про обмін

Київ • УНН

 • 14734 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні Україна позбулася злочинців в обмін на видатних громадян своєї країни. Про це йдеться в заяві Посольства Естонії в Україні, опублікованому в Twitter, передає УНН.

“Великий успіх України: позбавлення від злочинців в обмін на видатних громадян!”, — йдеться в заяві.

Про обмін висловився і глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

“Радий, що Росія нарешті звільнила незаконно ув’язнених українських моряків і політв’язнів. Факт залишається фактом, що вони не повинні були утримуватися від початку”, - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.

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