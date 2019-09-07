Украина избавилась преступников в обмен на выдающихся граждан - Эстония об обмене
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня Украина лишилась преступников в обмен на выдающихся граждан своей страны. Об этом говорится в заявлении Посольства Эстонии в Украине, опубликованном в Twitter, передает УНН.
“Большой успех Украины: избавление от преступников в обмен на выдающихся граждан!”, — говорится в заявлении.
Об обмене высказался и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
“Рад, что Россия наконец освободила незаконно заключенных украинских моряков и политзаключенных. Факт остается фактом, что они не должны были удерживаться изначально”, — подчеркнул он.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинский, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.