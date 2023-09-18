Україна повернула з ТОТ ще двох дітей - омбудсмен

Цитата

“Ми допомогли повернутися ще двом дітям із ТОТ. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат”, - написав Лубінець у Telegram.

Також він додав, що повертаючи дітей Україна працює у два напрямки:



перший – це безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків;



другий – це психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її родині.



Нагадаємо

11 вересня УНН повідомляв, що Україні вдалося повернути на підконтрольну територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини 11 дітей. Наймолодшій дитині три роки.