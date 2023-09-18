Україна повернула з ТОТ ще двох дітей - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україні вдалося повернути ще двох дітей із тимчасово окупованих територій. Йдеться про двох братів - 13-річного Кирило та 4-річного Сергія. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.
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“Ми допомогли повернутися ще двом дітям із ТОТ. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат”, - написав Лубінець у Telegram.
Також він додав, що повертаючи дітей Україна працює у два напрямки:
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- перший – це безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків;
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- другий – це психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її родині.
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Нагадаємо
11 вересня УНН повідомляв, що Україні вдалося повернути на підконтрольну територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини 11 дітей. Наймолодшій дитині три роки.