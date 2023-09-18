Украина вернула из ВОТ еще двух детей - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украине удалось вернуть еще двух детей с временно оккупированных территорий. Речь идет о двух братьях - 13-летнем Кирилле и 4-летнем Сергее. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.
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“Мы помогли вернуться еще двум детям с ВОТ. Их мама обратилась в Офис Омбудсмена лично с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины. Мы проработали обращение и имеем положительный результат”, - написал Лубинец в Telegram.
Также он добавил, что возвращая детей Украина работает в двух направлениях:
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- первое – это непосредственно возвращение ребенка в Украину, учитывая все риски и разработка конкретных шагов;
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- второе – это психологическая, юридическая, гуманитарная помощь ребенку, которого вернули, и его семье.
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Напомним
11 сентября УНН сообщал, что Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию с временно оккупированного левобережья Херсонщины 11 детей. Самому младшему ребенку три года.