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Україна потрапила до рейтингу найкорумпованіших країн у світі

Україна потрапила до рейтингу найкорумпованіших країн у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Всесвітній економічний форум оприлюднив свій щорічний індекс корупції в рамках звіту конкурентоспроможності країн світу Global Competitiveness Report. Із застосуванням методології, пов’язаної з Індексом сприйняття корупції Transparence International, фахівці оцінили рівень корупції в 140 країнах за шкалою від 1 до 100, пише УНН з посиланням на Business Insider.

Так, 100 балів означають, що в країні відсутня корупція, а нуль свідчить про те, що держава сильно корумпована. Усі країни, представлені в списку, набрали 30 або менше балів.

Так, у цьогорічному звіті найменш корумпованими з найбільш корумпованих країн стали Сьєрра-Леоне, Іран, Україна та Гамбія – вони отримали по 30 балів кожна.

На позицію нижче із 29 балами опинились Росія, Парагвай, Мексика, Лаос, Киргизстан, Домініканська Республіка та Гондурас.

28 балів мають Гватемала, Бангладеш, Мавританія, Ліван і Кенія, 27 – Гвінея і Нігерія. По 26 – Уганда і Нікарагуа, 25 – у Мозамбіка і Камеруна. Гаїті, Бурунді та Зімбабве отримали по 22 бали, Демократична Республіка Конго, Камбоджа і Таджикистан – по 21 балу.

Четвірку найкорумпованіших в світі країн, за версією Всесвітнього економічного форуму, стали Чад (20 балів), Ангола (19 балів), Венесуела (18 балів) та Ємен (16 балів) відповідно.

Як повідомляв УНН, Україна у цьому році піднялася на шість пунктів, посівши 83 місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки Global Competitiveness Index-2018.

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