Україна потрапила до рейтингу найкорумпованіших країн у світі

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Всесвітній економічний форум оприлюднив свій щорічний індекс корупції в рамках звіту конкурентоспроможності країн світу Global Competitiveness Report. Із застосуванням методології, пов’язаної з Індексом сприйняття корупції Transparence International, фахівці оцінили рівень корупції в 140 країнах за шкалою від 1 до 100, пише УНН з посиланням на Business Insider.