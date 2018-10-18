Украина попала в рейтинг самых коррумпированных стран в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Всемирный экономический форум обнародовал свой ежегодный индекс коррупции в рамках отчета конкурентоспособности стран мира Global Competitiveness Report. С применением методологии, связанной с Индексом восприятия коррупции Transparence International, специалисты оценили уровень коррупции в 140 странах по шкале от 1 до 100, пишет УНН со ссылкой на Business Insider.
Так, 100 баллов означают, что в стране отсутствует коррупция, а ноль свидетельствует о том, что государство сильно коррумпировано. Все страны, представленные в списке, набрали 30 или меньше баллов.
Так, в нынешнем отчете наименее коррумпированными из самых коррумпированных стран стали Сьерра-Леоне, Иран, Украина и Гамбия - они получили по 30 баллов каждая.
На позицию ниже с 29 баллами оказались Россия, Парагвай, Мексика, Лаос, Кыргызстан, Доминиканская Республика и Гондурас.
28 баллов имеют Гватемала, Бангладеш, Мавритания, Ливан и Кения, 27 - Гвинея и Нигерия. По 26 - Уганда и Никарагуа, 25 - Мозамбик и Камерун. Гаити, Бурунди и Зимбабве получили по 22 балла, Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Таджикистан - по 21 баллу.
Четверку самых коррумпированных в мире стран, по версии Всемирного экономического форума, стали Чад (20 баллов), Ангола (19 баллов), Венесуэла (18 баллов) и Йемен (16 баллов) соответственно.
Как сообщал УНН, Украина в этом году поднялась на шесть пунктов, заняв 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики Global Competitiveness Index-2018.