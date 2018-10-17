Україна покращила свої позиції в рейтингу глобальної конкурентоспроможності

Так, Україна посіла 83 місце з 140 в рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки.



У рейтингу за рівнем державних інститутів з 140 країн Україна знаходиться на 110 місці, на 57 місці - з розвитку інфраструктур. За рівнем адаптацій сучасних технологій Україна знаходиться на 70-му місці.



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Макроекономічна стабільність - 131 місце, охорона здоров'я - 94 місце, освіта - 46 місце, ринок товарів - 73 місце, ринок праці - 66 місце, фінансова система - 117 місце, обсяг ринку - 47 місце, динаміка бізнесу - 86 місце, здатність до інновацій - 58 місце.



До першої десятки рейтингу входять - США, Сінгапур, Німеччина, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Гонконг, Велика Британія, Швеція і Данія. На останніх місцях опинилися Гаїті, Ємен і Чад.



Як повідомляв УНН, фонд “Ефективне управління” проаналізував конкурентоспроможність усіх 27 регіонів Україні за методологією Всесвітнього економічного форуму і презентував результати в Києві.