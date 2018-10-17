Украина улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Так, Украина заняла 83 место из 140 в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики.



В рейтинге по уровню государственных институтов из 140 стран Украина находится на 110 месте, на 57 месте - по развитию инфраструктур. По уровню адаптации современных технологий Украина находится на 70-м месте.



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Макроэкономическая стабильность - 131 место, здравоохранение - 94 место, образование - 46 место, рынок товаров - 73 место, рынок труда - 66 место, финансовая система - 117 место, объем рынка - 47 место, динамика бизнеса - 86 место, способность к инновациям - 58 место.



В первую десятку рейтинга входят - США, Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания. На последних местах оказались Гаити, Йемен и Чад.



Как сообщал УНН, фонд "Эффективное управление" проанализировал конкурентоспособность всех 27 регионов Украины по методологии Всемирного экономического форума и представил результаты в Киеве.