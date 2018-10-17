Украина улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63121 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124754 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164490 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151658 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139922 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130162 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178037 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118278 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украина улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Украина улучшила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Киев  •  УНН

 • 18405 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украина поднялась на шесть пунктов, заняв восемьдесят третье место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики Global Competitiveness Index-2018. Об этом говорится в докладе, обнародованном на сайте Всемирного экономического форума, передает УНН.

Так, Украина заняла 83 место из 140 в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики.

В рейтинге по уровню государственных институтов из 140 стран Украина находится на 110 месте, на 57 месте - по развитию инфраструктур. По уровню адаптации современных технологий Украина находится на 70-м месте.

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Макроэкономическая стабильность - 131 место, здравоохранение - 94 место, образование - 46 место, рынок товаров - 73 место, рынок труда - 66 место, финансовая система - 117 место, объем рынка - 47 место, динамика бизнеса - 86 место, способность к инновациям - 58 место.

В первую десятку рейтинга входят - США, Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания. На последних местах оказались Гаити, Йемен и Чад.

Как сообщал УНН, фонд "Эффективное управление" проанализировал конкурентоспособность всех 27 регионов Украины по методологии Всемирного экономического форума и представил результаты в Киеве.

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