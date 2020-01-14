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Україна планує відправити до Іраку 20 військових в рамках місії НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Україна планує в рамках місії НАТО відправити 20 військовослужбовців в Ірак, після відновлення роботи місії в регіоні. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України у Facebook.

Так, 14 січня у штаб-квартирі НАТО відбулась зустрічіВіце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою.

“Я поінформував заступника Генсека, що в України є план відправити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму”, — розповів Дмитро Кулеба.

Також, реагуючи на повідомлення української сторони, заступник Генсека НАТО відзначив, що для Альянсу дуже важлива участь України у місії в Іраку.

“Сторони погодили наступні спільні кроки із запровадження нового підходу НАТО „Один партнер — одна програма“, обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшої розробки стратегічних документів на її виконання. Дмитро Кулеба також поінформував колегу про роботу з метою ухвалення Парламентом необхідних законів у сфері безпеки та оборони, зокрема про закон щодо реформи СБУ”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, глава Пентагону заявив, що США не планують виводити війська з Іраку.

Також раніше зазначалося, що НАТО зупиняє тренувальну місію в іракській армії після вбивства Сулеймані.

Нагадаємо, США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби, що спричинило дестабілізацію становища в регіоні.

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