Україна планує відправити до Іраку 20 військових в рамках місії НАТО

КИЇВ. 14 січня. УНН. Україна планує в рамках місії НАТО відправити 20 військовослужбовців в Ірак, після відновлення роботи місії в регіоні. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України у Facebook.