Україна планує розширити можливості екпорту електроенергії до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня.УНН. Україна планує розширити можливості екпорту електроенергії до Польщі, повідомляє заступник Міністра енергетики Ярослав Демченков, передає УНН.
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"Навіть під час повномасштабного вторгнення наші держави змогли збільшити пропускну спроможність електропостачання. Лінію "Хмельницька АЕС – Жешув" вже запущено, також розглядаємо проєкт "Рівненська АЕС - Хелм". До 2032 року наш план з розширення експортних потужностей передбачає досягнення 6 ГВт, а до 2050 року - 10 ГВт. Більше інфраструктурних проєктів спільного інтересу розвинуть потенціал наших країн та зміцнять енергетичну безпеку континенту", - наголосив Ярослав Демченков.
Деталі
Ярослав Демченков, який є заступником Міністра енергетики України, взяв участь у Національному енергетичному саміті OSE Gdansk 2023. Основною темою саміту цього року була "Енергетична безпека Європи - перегляд європейської енергетичної політики". Серед учасників заходу були прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, керівники енергетичних міністерств різних країн, дипломати, керівники енергетичних компаній та представники бізнесу.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив пріоритетність посилення енергетичної безпеки регіону. Він заявив про плани Польщі зменшити залежність від імпорту викопного палива та розвивати внутрішні відновлювані джерела енергії.
За словами Ярослава Демченкова, Польща відіграє ключову роль як основний "шлюз" для української енергії до ЄС.
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