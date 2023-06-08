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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина планирует расширить возможности экпорта электроэнергии в Польшу

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня.УНН. Украина планирует расширить возможности экпорта электроэнергии в Польшу, сообщает заместитель Министра энергетики Ярослав Демченков, передает УНН.

Украина планирует расширить возможности экпорта электроэнергии в Польшу

Цитата

"Даже во время полномасштабного вторжения наши государства смогли увеличить пропускную способность электроснабжения. Линия "Хмельницкая АЭС – Жешув" уже запущена, также рассматриваем проект "Ровенская АЭС - Хелм". К 2032 году наш план по расширению экспортных мощностей предусматривает достижение 6 ГВт, а к 2050 году - 10 ГВт. Больше инфраструктурных проектов общего интереса разовьют потенциал наших стран и укрепят энергетическую безопасность континента", - отметил Ярослав Демченков.

Детали

Ярослав Демченков, который является заместителем Министра энергетики Украины, принял участие в Национальном энергетическом саммите OSE Gdansk 2023. Основной темой саммита в этом году была "Энергетическая безопасность Европы - пересмотр европейской энергетической политики". Среди участников мероприятия были премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, руководители энергетических министерств разных стран, дипломаты, руководители энергетических компаний и представители бизнеса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул приоритетность усиления энергетической безопасности региона. Он заявил о планах Польши уменьшить зависимость от импорта ископаемого топлива и развивать внутренние возобновляемые источники энергии.

По словам Ярослава Демченкова, Польша играет ключевую роль как основной "шлюз" для украинской энергии в ЕС.

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