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Україна планує працювати з Google для покращення вищої освіти

Київ • УНН

 • 11257 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство освіти та науки працюватиме разом із компанією Google над покращенням вищої освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Україна планує працювати з Google для покращення вищої освіти

"МОН та Google планують покращувати цифрові навички викладачів вишів – першим кроком стануть відповідні онлайн-курси", - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися працювати над адаптацією Google-класів для закладів вищої освіти, щоб допомогти викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами тощо.

Крім того, як зазначається, освітяни зможуть пройти відповідну сертифікацію з цифрових компетентностей.

Нагадаємо, на освіту в наступному році, відповідно до проекту Державного бюджету на 2020 рік, передбачено понад 136 млрд.

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