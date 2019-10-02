Україна планує працювати з Google для покращення вищої освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство освіти та науки працюватиме разом із компанією Google над покращенням вищої освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
"МОН та Google планують покращувати цифрові навички викладачів вишів – першим кроком стануть відповідні онлайн-курси", - йдеться в повідомленні.
Сторони також домовилися працювати над адаптацією Google-класів для закладів вищої освіти, щоб допомогти викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами тощо.
Крім того, як зазначається, освітяни зможуть пройти відповідну сертифікацію з цифрових компетентностей.
Нагадаємо, на освіту в наступному році, відповідно до проекту Державного бюджету на 2020 рік, передбачено понад 136 млрд.