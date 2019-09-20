На освіту в Бюджеті-2020 передбачили понад 136 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На видатки на освіту в наступному році, відповідно до проекту Державного бюджету на 2020 рік, передбачено понад 136 млрд грн. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
"На освіту заплановано 136,4 млрд грн – і на освітню субвенцію, і на фінансування НУШ, і на заклади вищої освіти, і на інклюзивну освіту", - зазначила Маркарова.
За її словами, також в бюджеті закладені гроші на фонд розвитку вищої освіти і науки.
При цьому вона додала, що на охорону здоров'я передбачено 108 млрд грн, що передбачає видатки на первинну медицину, реімбурсацію ліків, видатки на вторинну медицину тощо.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада України на пленарному засіданні розглядає законопроект Державного бюджету на 2020 рік.