Украина планирует работать с Google для улучшения высшего образования

"МОН и Google планируют улучшать цифровые навыки преподавателей вузов - первым шагом станут соответствующие онлайн-курсы", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились работать над адаптацией Google-классов для высших учебных заведений, чтобы помочь преподавателям лучше организовывать образовательный процесс, планировать мероприятия со студентами и тому подобное.

Кроме того, как отмечается, педагоги смогут пройти соответствующую сертификацию по цифровым компетенциям.

Напомним, на образование в следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, предусмотрено более 136 млрд.