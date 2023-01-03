Україна після перемоги має перейти до контрактної армії – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після перемоги Україна має перейти до контрактної армії. Про це повідомив під час засідання уряду, передає УНН.
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«Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе», - сказав Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів за якими країна буде рухатися у 2023 році.
Україна отримала право спільно розробляти і вносити зміни до ключових стандартів НАТО.