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Україна після перемоги має перейти до контрактної армії – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після перемоги Україна має перейти до контрактної армії. Про це повідомив під час засідання уряду, передає УНН.

Україна після перемоги має перейти до контрактної армії – Шмигаль

Цитата

«Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе», - сказав Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль озвучив 10 урядових пріоритетів за якими країна буде рухатися у 2023 році.

Україна отримала право спільно розробляти і вносити зміни до ключових стандартів НАТО.

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