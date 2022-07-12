Україна отримала право спільно розробляти і вносити зміни до ключових стандартів НАТО – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічну співпрацю збройних сил країн НАТО. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України, передає УНН.
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"Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки", – прокоментував подію міністр оборони Олексій Резніков.
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Відтепер у ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління.
Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління.
Також прапор України буде внесено в шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники Альянсу зазначили, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО, зокрема в рамках проекту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.
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"Для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення. Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі", – наголосив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.
Нагадаємо
Лідери країн-членів НАТО погодили посилений пакет оборонної допомоги для України.