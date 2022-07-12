Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украину приняли в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), которая реализовует технологическое сотрудничество вооруженных сил стран НАТО. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, передает УНН.
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"Украина имеет мощный IТ потенциал и является достойным союзником НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – прокомментировал событие министр обороны Алексей Резников.
Детали
Теперь в качестве ассоциированного члена МІР Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления.
Одним из продуктов MIP является спецификация MIP4-IES – протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления.
Также флаг Украины будет внесен в шаблон оформления всех документов МІР. В своем письме представители Альянса отметили, что это событие является хорошим примером сотрудничества Украины с НАТО, в частности, в рамках проекта NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.
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"Для Украины предоставление статуса члена МІР – это знаковое решение. Благодарны немецким партнерам за поддержку нашей заявки и стремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Альянсом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии способности Украины к ситуационной осведомленности в мире", – подчеркнул глава Центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев.
Напомним
Лидеры стран-членов НАТО согласовали усиленный пакет оборонной помощи для Украины.