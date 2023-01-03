Украина после победы должна перейти к контрактной армии - Шмыгаль

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«После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет», - сказал Шмыгаль.

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Шмыгаль озвучил 10 правительственных приоритетов по которым страна будет двигаться в 2023 году.

Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО.