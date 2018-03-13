Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Збірна України піднялася на друге місце у медальному заліку зимових Паралімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані, посунувши з цієї сходинки спортсменів з Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.
Наразі у скарбничці української збірної 13 медалей Паралімпіади - 5 золотих, 3 срібні та 5 бронзових.
У черговий день Паралімпіади Україна здобула ще чотири медалі.
Тарас Радь із Тернопільщини здобув четверте для України "золото" у Пхьончхані на дистанції 12,5 км у біатлоні.
Ще одне "золото" для України виборола у жіночих перегонах на 10 км серед учасниць із вадами зору українка Оксана Шишкова.
Паралімпієць Ігор Рептюх виборов третю медаль на Іграх у Пхьончхані - "срібло" у біатлоні на дистанції 12,5 км.
Людмила Ляшенко отримала 3-тю "бронзу" на Паралімпіаді-2018.