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Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2018

Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2018

Київ • УНН

 • 32483 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Збірна України піднялася на друге місце у медальному заліку зимових Паралімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані, посунувши з цієї сходинки спортсменів з Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.

Наразі у скарбничці української збірної 13 медалей Паралімпіади - 5 золотих, 3 срібні та 5 бронзових.

У черговий день Паралімпіади Україна здобула ще чотири медалі.

Тарас Радь із Тернопільщини здобув четверте для України "золото" у Пхьончхані на дистанції 12,5 км у біатлоні.

Ще одне "золото" для України виборола у жіночих перегонах на 10 км серед учасниць із вадами зору українка Оксана Шишкова. 

Паралімпієць Ігор Рептюх виборов третю медаль на Іграх у Пхьончхані - "срібло" у біатлоні на дистанції 12,5 км. 

Людмила Ляшенко отримала 3-тю "бронзу" на Паралімпіаді-2018. 

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