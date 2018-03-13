Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 48911 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60170 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63481 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103583 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 95589 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103888 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110898 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117012 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122585 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134038 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018

Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 32476 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сборная Украины поднялась на второе место в медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане, сдвинув с этой ступеньки спортсменов из России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады.

Сейчас в копилке украинской сборной 13 медалей Паралимпиады - 5 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.

В очередной день Паралимпиады Украина получила еще четыре медали.

Тарас Радь с Тернопольской области получил четвертое для Украины "золото" в Пхенчхане на дистанции 12,5 км в биатлоне.

Еще одно "золото" для Украины завоевала в женских гонках на 10 км среди участников с нарушениями зрения украинка Оксана Шишкова.

Паралимпиец Игорь Рептюх завоевал третью медаль на Играх в Пхенчхан - "серебро" в биатлоне на дистанции 12,5 км.

Людмила Ляшенко получила 3-ю "бронзу" на Паралимпиаде-2018.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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