Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сборная Украины поднялась на второе место в медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане, сдвинув с этой ступеньки спортсменов из России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады.
Сейчас в копилке украинской сборной 13 медалей Паралимпиады - 5 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.
В очередной день Паралимпиады Украина получила еще четыре медали.
Тарас Радь с Тернопольской области получил четвертое для Украины "золото" в Пхенчхане на дистанции 12,5 км в биатлоне.
Еще одно "золото" для Украины завоевала в женских гонках на 10 км среди участников с нарушениями зрения украинка Оксана Шишкова.
Паралимпиец Игорь Рептюх завоевал третью медаль на Играх в Пхенчхан - "серебро" в биатлоне на дистанции 12,5 км.
Людмила Ляшенко получила 3-ю "бронзу" на Паралимпиаде-2018.