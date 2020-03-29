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Україна перейшла на літній час

Україна перейшла на літній час

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. О 3:00 29 березня Україна перейшла на літній час, перемістивши стрілку годинника на годину вперед на 4:00, інформує УНН.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

Нагадаємо, Європейський парламент більшістю голосів підтримав законопроект про скасування переходу між літнім і зимовим часом з 2021 року. Тепер його мають обсудити міністри транспорту країн ЄС.

У разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів України про можливість внесення відповідних змін до порядку обчислення часу на території країни, скорегувавши його із загальноєвропейським.

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