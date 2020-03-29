Украина перешла на летнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В 3:00 29 марта Украина перешла на летнее время, перевев стрелку часов на час вперед на 4:00, информирует УНН.
Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.
Напомним, Европейский парламент большинством голосов поддержал законопроект об отмене перехода между летним и зимним временем с 2021 года. Теперь его должны обсудить министры транспорта стран ЕС.
В случае принятия Европейским Союзом решение об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке исчисления времени на территории страны, скорректировав его с общеевропейским.