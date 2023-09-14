Україна отримає грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сполучені Штати Америки нададуть Україні грант у розмірі 1,25 млрд доларів у рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Кошти підуть на підтримку уразливих груп населення та працівників державних служб, освіти й медицини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства фінансів.
Деталі
Повідомляється, що 13 вересня заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова підписала Протокол переговорів щодо залучення до держбюджету гранту у розмірі 1,25 млрд доларів від США.
Кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування).
Також Мінфін повідомив, що найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР). Кошти спрямують до державного бюджету України.
Доповнення
Завдяки проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів США та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів США – гранти.
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