Украина получит грант в размере 1,25 млрд долларов от США - Минфин

Детали

Сообщается, что 13 сентября заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова подписала Протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта в размере 1,25 млрд долларов от США.

Средства направят на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).

Также Минфин сообщил, что в ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР). Средства будут направлены в государственный бюджет Украины.

Дополнение

Благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и займов на общую сумму 19,5 млрд долларов США и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов США – гранты.

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