Украина получит грант в размере 1,25 млрд долларов от США - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки предоставят Украине грант в размере 1,25 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Средства пойдут на поддержку уязвимых групп населения и работников государственных служб, образования и медицины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.
Детали
Сообщается, что 13 сентября заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова подписала Протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта в размере 1,25 млрд долларов от США.
Средства направят на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).
Также Минфин сообщил, что в ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР). Средства будут направлены в государственный бюджет Украины.
Дополнение
Благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и займов на общую сумму 19,5 млрд долларов США и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов США – гранты.
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