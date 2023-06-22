Україна отримає додатково 500 млн доларів від Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Україна отримає додатково 500 млн доларів, в рамках нової Угоди зі Світовим банком про залучення кредитного фінансування під гарантію Великої Британії. Кошти підуть на зарплати працівникам ДСНС, освітянам, пенсії, соціальну та медичну допомогу, пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
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21 червня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Керуючий директор Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б'єрде підписали Угоду про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі 500 млн доларів під гарантію Великої Британії у рамках конференції з відновлення України в Лондоні.
Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE. Загальний обсяг коштів під гарантії Великобританії в рамках проекту PEACE становить 2 млрд доларів.
«Ми вдячні Уряду Великої Британії та команді Світового банку за тривалу співпрацю та надважливу фінансову підтримку. Зазначені кошти є ще одним вагомим внеском для підтримки економічної та фінансової стабільності в Україні. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат працівників державних органів, соціальних та пенсійних виплат, оплату медичних послуг за програмою медгарантій», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Кошти позики будуть спрямовані на оплату праці працівників державних органів небезпекового сектору, у тому числі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівників бюджетних установ освітньої сфери (педагогічних працівників та працівників ЗВО), на щомісячні пенсійні виплати та виплати за окремими програми державної соціальної допомоги, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
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