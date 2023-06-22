Украина получит дополнительно 500 млн долларов от Всемирного банка

Детали

21 июня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде подписали Соглашение о привлечении дополнительного кредитного финансирования в сумме 500 млн долларов под гарантию Великобритании в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» PEACE. Общий объем средств под гарантии Великобритании в рамках проекта PEACE составляет 2 млрд долларов.

«Мы благодарны Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за длительное сотрудничество и важнейшую финансовую поддержку. Указанные средства являются еще одним весомым вкладом для поддержания экономической и финансовой стабильности в Украине. Это позволит нам и в дальнейшем обеспечивать выплаты заработных плат работников государственных органов, социальных и пенсионных выплат, оплату медицинских услуг по программе медгарантий», - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства займа будут направлены на оплату труда работников государственных органов опасного сектора, в том числе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работников бюджетных учреждений образовательной сферы (педагогических работников и работников ЗВО), на ежемесячные пенсионные выплаты и выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

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