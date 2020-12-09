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Україна отримає 640 млн євро від ЄІБ на дороги Луганщини та електротранспорт для двох десятків міст

Київ • УНН

 • 10205 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Україна отримає 640 млн євро від Європейського інвестиційного банку на реалізацію пріоритетних проектів у галузі інфраструктури та транспорту. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

"Сьогодні, 9 грудня, Європейський інвестиційний банк та уряд України уклали одразу 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проектів у галузі інфраструктури та транспорту", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, Європейський інвестиційний банк – один із ключових партнерів України, з яким ми співпрацюємо з 2007 року.

"Цьогоріч ми тільки розширили нашу співпрацю, залучивши нові ресурси для реалізації перспективних проектів з оновлення інфраструктури та транспорту на вигідних умовах. Сьогодні було укладено одразу 3 кредитні угоди з банком, відповідно до яких Україна отримає 640 млн євро на покращення інфраструктури у східному регіоні, оновлення дорожньої мережі Луганщини, а також на закупівлю електричного громадського транспорту майже у 20-ти українських містах. Вдячний нашим постійним партнерам з ЄІБ за всебічну співпрацю і допомогу Україні. Працюємо далі", - прокоментував підписання угод очільник міністерства.

Повідомляється, що 340 млн євро ЄІБ будуть спрямовані на відновлення і покращення ключової соціальної та транспортної інфраструктури у східному регіоні. Це школи, дитсадки, лікарні, поштові відділення, вуличне освітлення, каналізаційні системи, а також муніципальний транспорт і відповідна інфраструктура для нього. У підсумку, такі зміни принесуть користь близько 14 мільйонам українців, які проживають на цих територіях.

Також ще 100 млн євро кредиту ЄІБ надасть на відновлення дорожньої мережі Луганщини, а саме на виконання ремонтних робіт на 2-х ділянках автодороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка"-"Сватове-Лисичанськ-Луганськ" у рамках проекту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)".

"200 млн євро ЄІБ підуть на реалізацію проекту "Міський громадський транспорт України ІІ", що передбачає закупівлю виключно електричного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метро, а також будівництво та оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій. Вже попередньо визначено 18 міст-учасників проекту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці. Їх остаточний перелік буде сформовано після ратифікації угоди з банком", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з віце-президентом ЄІБ Терезою Червінською закупівлю Україною вакцини проти COVID-19.

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