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Украина получит 640 млн евро от ЕИБ на дороги Луганской области и электротранспорт для двух десятков городов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украина получит 640 млн евро от Европейского инвестиционного банка на реализацию приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"Сегодня, 9 декабря, Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили сразу 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Европейский инвестиционный банк - один из ключевых партнеров Украины, с которым мы сотрудничаем с 2007 года.

"В этом году мы только расширили наше сотрудничество, привлекая новые ресурсы для реализации перспективных проектов по обновлению инфраструктуры и транспорта на выгодных условиях. Сегодня было заключено сразу 3 кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит 640 млн евро на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганской области, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти украинских городах. Благодарен нашим постоянным партнерам с ЕИБ за всестороннее сотрудничество и помощь Украине. Работаем дальше", - прокомментировал подписание соглашений глава министерства.

Сообщается, что 340 млн евро ЕИБ будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него. В итоге, такие изменения принесут пользу около 14 миллионам украинцев, проживающих на этих территориях.

Также еще 100 млн евро кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганской области, а именно на выполнение ремонтных работ на 2-х участках автодороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - "Сватово-Лисичанск-Луганск" в рамках проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)".

"200 млн евро ЕИБ пойдут на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины II", что предусматривает закупку исключительно электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций. Уже предварительно определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Их окончательный перечень будет сформирована после ратификации соглашения с банком", - отмечается в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской закупку Украиной вакцины против COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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