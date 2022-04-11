Україна отримала від МБРР 44,5 млн євро на охорону здоров'я та соціальні видатки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий транш на 44,5 млн євро на соціальні видатки та охорону здоров'я, повідомили у Міністерстві фінансів, пише УНН.
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"Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", - повідомили у Мінфіні.
Деталі
У відомстві вказали, що у межах цієї угоди вказана позика надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.
Доповнення
У Мінфіні повідомляли, що ведеться активна комунікація з партнерами для залучення фінансової підтримки. Так, Мінфін продовжує працювати над залученням коштів від Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Швеції.