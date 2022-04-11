Україна отримала від МБРР 44,5 млн євро на охорону здоров'я та соціальні видатки

Цитата

"Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", - повідомили у Мінфіні.

Деталі

У відомстві вказали, що у межах цієї угоди вказана позика надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

Доповнення

У Мінфіні повідомляли, що ведеться активна комунікація з партнерами для залучення фінансової підтримки. Так, Мінфін продовжує працювати над залученням коштів від Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Швеції.