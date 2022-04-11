Украина получила от МБРР 44,5 млн евро на здравоохранение и социальные расходы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной транш на 44,5 млн евро на социальные расходы и охрану здоровья, сообщили в Министерстве финансов, пишет УНН.
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"Украина получила от Международного банка реконструкции и развития очередной транш на 44,5 млн евро в рамках Соглашения о займе "Дополнительный займ для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", - сообщили в Минфине.
Детали
В ведомстве указали, что в рамках этого соглашения указанный заем предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.
Дополнение
В Минфине сообщали, что ведется активная коммуникация с партнерами для привлечения финансовой поддержки. Так, Минфин продолжает работать над привлечением средств от Германии, Великобритании, Нидерландов, Швеции.