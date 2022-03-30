Мінфін веде перемовини зі США, щоб дозволили американцям купувати українські облігації

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"Ринок реагує на певні виклики. Для того, щоб постійно мати попит на ваші облігації, ви маєте постійно мати дві послідовні речі – бути послідовними у обслуговуванні своїх боргів і постійно створювати умови для залучення більшого кола інвесторів", - сказав Марченко.

"Це для нас зараз ключова задача, і наш борговий офіс і урядовий уповноважений з державного боргу активно працює над тим, щоб залучити більш широке коло іноземних інвесторів. Зокрема, ми працюємо з комісією з цінних паперів США, щоб вони у найбільш короткий термін дали можливість некваліфікованим інвесторам, фізичним особам – громадянам США придбувати наші облігації", - зазначив міністр.

Деталі

Також чиновник повідомив, що мав комунікацію з єврокомісаром з фінансових ринків ЄС, де також порушувалося питання щодо того, щоб відповідні регуляторні органи Європейської комісії найближчим часом спростили процедуру з купівлі наших облігацій для фізичних осіб з країн-членів ЄС для того, щоб вони мали можливість купувати українські облігації.

"Найближчим часом ми сподіваємось, що це створить додатковий попит на наші облігації", - зазначив він.

Міністр також нагадав, що Україна нещодавно запустила військові облігації. У березні було проведено 5 аукціонів, завдяки ним вдалось згенерувати у державний бюджет близько 30 млрд грн.

Міжнародна допомога

Також міністр зауважив, що ведеться активна комунікація з партнерами для залучення фінансової підтримки. Так, Мінфін продовжує працювати над залученням коштів від Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Швеції.

"Є декілька нових ініціатив. Також за останній час, буквально вчора, було підписано угоду з французським урядом, з французським агенством розвитку, і ми отримаємо кредит у розмірі 300 млн євро на 15 років на пільгових умовах. На фінальній стадії перемовини з погодження з Канадою щодо найбільшого наразі двустороннього кредиту у розмірі 500 млн доларів", - розповів Марченко.