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Минфин ведет переговоры с США, чтобы разрешили американцам покупать украинские облигации

Киев • УНН

 • 89414 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинская сторона ведет переговоры с американским казначейством, чтобы позволили неквалифицированным инвесторам приобретать украинские облигации. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на брифинге в среду, пишет УНН.

Минфин ведет переговоры с США, чтобы разрешили американцам покупать украинские облигации

Цитата

"Рынок реагирует на определенные вызовы. Для того, чтобы постоянно иметь спрос на ваши облигации, вы должны постоянно иметь две последовательные вещи - быть последовательными в обслуживании своих долгов и постоянно создавать условия для привлечения большего круга инвесторов", - сказал Марченко.

"Это для нас сейчас ключевая задача, и наш долговой офис и правительственный уполномоченный по государственному долгу активно работает над тем, чтобы привлечь более широкий круг иностранных инвесторов. В частности, мы работаем с комиссией по ценным бумагам США, чтобы они в наиболее короткий срок дали возможность неквалифицированным инвесторам, физическим лицам - гражданам США приобретать наши облигации", - отметил министр.

Детали

Также чиновник сообщил, что имел коммуникацию с еврокомиссаром по финансовым рынкам ЕС, где также поднимался вопрос о том, чтобы соответствующие регуляторные органы Европейской комиссии в ближайшее время упростили процедуру по покупке наших облигаций для физических лиц из стран-членов ЕС для того, чтобы они имели возможность покупать украинские облигации.

"В ближайшее время мы надеемся, что это создаст дополнительный спрос на наши облигации", - отметил он.

Министр также напомнил, что Украина недавно запустила военные облигации. В марте было проведено 5 аукционов, благодаря им удалось сгенерировать в государственный бюджет около 30 млрд грн.

Международная помощь

Также министр отметил, что ведется активная коммуникация с партнерами для привлечения финансовой поддержки. Так, Минфин продолжает работать над привлечением средств от Германии, Великобритании, Нидерландов, Швеции.

"Есть несколько новых инициатив. Также за последнее время, буквально вчера, было подписано соглашение с французским правительством, с французским агентством развития, и мы получим кредит в размере 300 млн евро на 15 лет на льготных условиях. На финальной стадии переговоры по согласованию с Канадой относительно крупнейшего в настоящее время двустороннего кредита в размере 500 млн долларов", - рассказал Марченко.

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