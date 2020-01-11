Україна отримала ще одного суперника перед стартом Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Визначився суперник національної збірної України в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020. Про це інформує пресслужба УАФ, передає УНН.
Матч із командою Кіпру відбудеться 26 травня в Україні. Місто, яке прийматиме поєдинок, буде затверджено пізніше.
Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка також проведе спаринги зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).
Як повідомляв УНН, наставник збірної Нідерландів дав характеристику збірній України перед майбутнім протистоянням на Євро-2020.