Україна очікує у середині квітня поставки вакцин у межах програми COVAX
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна очікує в середині місяця перші поставки вакцин від COVID-19 у межах програми COVAX. Про це йшлося під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Цитата:
"Глава держави поцікавився, скільки вакцин прибуде в Україну цього місяця. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в середині місяця очікуються перші поставки у межах програми COVAX. Також очікують нову партію китайського препарату Sinovac", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім того, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що темпи приросту кількості хворих уповільнилися. Зокрема, вирівнюється ситуація в Івано-Франківській області – зараз з лікарень виписується більше осіб, ніж потрапляє.
"Це означає, що при збереженні такої динаміки найближчим часом область може потрапити до помаранчевої зони", – сказав голова уряду.
Доповнення
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що у Міністерстві охорони здоров’я найближчими днями планують заключити нові контракти на закупівлю 15 млн доз вакцин від COVID-19.
Степанов раніше повідомляв, що Україна на цей час чекає постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року.