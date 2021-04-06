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Украина ожидает в середине апреля поставки вакцин в рамках программы COVAX

Украина ожидает в середине апреля поставки вакцин в рамках программы COVAX

Киев  •  УНН

 • 12313 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина ожидает в середине месяца первые поставки вакцин от COVID-19 в рамках программы COVAX. Об этом шла речь во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Глава государства поинтересовался, сколько вакцин прибудет в Украину в этом месяце. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в середине месяца ожидаются первые поставки в рамках программы COVAX. Также ожидают новую партию китайского препарата Sinovac", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что темпы прироста количества больных замедлились. В частности, выравнивается ситуация в Ивано-Франковской области - сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает.

"Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону", - сказал глава правительства.

Дополнение

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Министерстве здравоохранения в ближайшие дни планируют заключить новые контракты на закупку 15 млн доз вакцин от COVID-19.

Степанов ранее сообщал, что Украина в настоящее время ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

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