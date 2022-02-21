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Україна очікує на пропозицію ЄС щодо системного зміцнення кібербезпеки – Кулеба

Україна очікує на пропозицію ЄС щодо системного зміцнення кібербезпеки – Кулеба

Київ • УНН

 • 89521 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна отримає комплексну пропозицію ЄС задля системного зміцнення кібербезпеки. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми домовились, що Європейський Союз зробить нам комплексну пропозицію про зміцнення нашої кібербезпеки", - сказав міністр.

Деталі

Він зауважив, що сучасна війна – це не лише танки, артилерія, літаки – це також бойові дії у кіберпросторі.

"Сьогодні я отримав підтвердження від Європейського союзу, що вони позитивно реагують на мій запит до них, і нам буде зроблена пропозиція про системну допомогу з боку Європейського Союзу у зміцненні нашої кібербезпеки", - додав Кулеба.

Додамо

З другої половини дня 15 лютого 2022 року фіксували потужну DDOS-атаку на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанк з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

За даними Держспецзв'язку, у вівторок, 22 лютого, можливі кібератаки на вебресурси, які розміщено в зоні .ua.

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