Україна очікує на пропозицію ЄС щодо системного зміцнення кібербезпеки – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна отримає комплексну пропозицію ЄС задля системного зміцнення кібербезпеки. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, передає кореспондент УНН.
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"Ми домовились, що Європейський Союз зробить нам комплексну пропозицію про зміцнення нашої кібербезпеки", - сказав міністр.
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Він зауважив, що сучасна війна – це не лише танки, артилерія, літаки – це також бойові дії у кіберпросторі.
"Сьогодні я отримав підтвердження від Європейського союзу, що вони позитивно реагують на мій запит до них, і нам буде зроблена пропозиція про системну допомогу з боку Європейського Союзу у зміцненні нашої кібербезпеки", - додав Кулеба.
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