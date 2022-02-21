Украина ожидает предложение ЕС относительно системного укрепления кибербезопасности – Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украина получит комплексное предложение ЕС для системного укрепления кибербезопасности. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, в котором он принял участие, передает корреспондент УНН.
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"Мы договорились, что Европейский Союз сделает нам комплексное предложение об укреплении нашей кибербезопасности", - сказал министр.
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Он отметил, что современная война - это не только танки, артиллерия, самолеты - это также боевые действия в киберпространстве.
"Сегодня я получил подтверждение от Европейского Союза, что они положительно реагируют на мой запрос к ним, и нам будет сделано предложение о системной помощи со стороны Европейского Союза в укреплении нашей кибербезопасности", - добавил Кулеба.
Добавим
Со второй половины дня 15 февраля 2022 года фиксировали мощную DDOS-атаку на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанк со Сбербанком, в частности. Портал “Дия” также попал под кибератаку.
Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.
По данным Госспецсвязи, во вторник, 22 февраля, возможны кибератаки на веб-ресурсы, которые размещены в зоне .ua.