Україна обговорила з ЄС додаткові санкції щодо осіб, які сприяли анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом додаткові санкції ЄС до окремих осіб, які сприяли анексії Криму. Про це Гончарук заявив на брифінгу за підсумками зустрічі, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми традиційно подякували європейським партнерам за стабільну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Обговорили необхідність вжиття і надалі дій для її відновлення, зокрема, було прийнято рішення про додаткові санкції які були вжиті ЄС до окремих осіб, які сприяли анексії Криму”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, міністри країн-членів Європейського Союзу у вівторок, 28 січня, схвалили розширення списку санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.