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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина обсудила с ЕС дополнительные санкции в отношении лиц, которые способствовали аннексии Крыма

Киев • УНН

 • 11102 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом дополнительные санкции ЕС в отношении отдельных лиц, которые способствовали аннексии Крыма. Об этом Гончарук заявил на брифинге по итогам встречи, передает корреспондент УНН.

Украина обсудила с ЕС дополнительные санкции в отношении лиц, которые способствовали аннексии Крыма

"Сегодня мы традиционно поблагодарили европейских партнеров из-за стабильной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Обсудили необходимость принятия и в дальнейшем действий для ее восстановления, в частности, было принято решение о дополнительных санкциях которые были приняты ЕС к отдельным лицам, которые способствовали аннексии Крыма", - сказал Гончарук.

Напомним, по информации СМИ, министры стран-членов Европейского Союза во вторник, 28 января, одобрили расширение списка санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Украинские Национальные Новости

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