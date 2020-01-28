Украина обсудила с ЕС дополнительные санкции в отношении лиц, которые способствовали аннексии Крыма

"Сегодня мы традиционно поблагодарили европейских партнеров из-за стабильной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Обсудили необходимость принятия и в дальнейшем действий для ее восстановления, в частности, было принято решение о дополнительных санкциях которые были приняты ЕС к отдельным лицам, которые способствовали аннексии Крыма", - сказал Гончарук.

Напомним, по информации СМИ, министры стран-членов Европейского Союза во вторник, 28 января, одобрили расширение списка санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.