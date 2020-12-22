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Україна не може звертатись до Міжнародного суду по компенсацію за злочини РФ: Резніков пояснив, чому

Київ • УНН

 • 51528 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Україна не зможе звернутися до Міжнародного кримінального суду щодо виплат компенсації за військові злочини Росії на Донбасі і в Криму, поки не ратифікує Римський статут. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, передає УНН.

Україна не може звертатись до Міжнародного суду по компенсацію за злочини РФ: Резніков пояснив, чому

Віце-прем’єр нагадав, що суд у Гаазі нещодавно прийняв рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму.

“Попереднє вивчення дозволило гаазьким юристам виявити факти навмисних вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації, примусового призову місцевих жителів в армію країни-окупанта і інші злочини, передбачені Римським статутом. Це означає, що є суб'єкт, той, хто несе відповідальність, в тому числі, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням - це країна-агресор — Росія. Але доки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву”, - сказав він.

Так, раніше прокурор Міжнародного кримінального суду оголосила про завершення етапу попереднього вивчення подій, що мали місце в Україні починаючи з 20 лютого 2014 року.

Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті, і вона готова розпочати розслідування. Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок.

Як повідомляв УНН, в МЗС України упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу.

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