Україна не може звертатись до Міжнародного суду по компенсацію за злочини РФ: Резніков пояснив, чому
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Україна не зможе звернутися до Міжнародного кримінального суду щодо виплат компенсації за військові злочини Росії на Донбасі і в Криму, поки не ратифікує Римський статут. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, передає УНН.
Віце-прем’єр нагадав, що суд у Гаазі нещодавно прийняв рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму.
“Попереднє вивчення дозволило гаазьким юристам виявити факти навмисних вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації, примусового призову місцевих жителів в армію країни-окупанта і інші злочини, передбачені Римським статутом. Це означає, що є суб'єкт, той, хто несе відповідальність, в тому числі, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням - це країна-агресор — Росія. Але доки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву”, - сказав він.
Так, раніше прокурор Міжнародного кримінального суду оголосила про завершення етапу попереднього вивчення подій, що мали місце в Україні починаючи з 20 лютого 2014 року.
Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті, і вона готова розпочати розслідування. Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок.
Як повідомляв УНН, в МЗС України упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу.