Україна наростила закачку газу у ПСГ на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За чотири місяці поточного року в українські газосховища закачано понад 2,3 млрд кубометрів газу, що на 33% перевищує показники минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОГТСУ.
“За січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019-го. Суттєвий внесок в наповнення вітчизняних газосховищ роблять іноземні трейдери. За чотири перших місяці поточного року вони закачали 551 млн куб. м газу (24% від загального обсягу закачування). Це на 162% вище за показник минулого року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позитивну для українських ПСГ та ГТС динаміку можна пояснити трьома ключовими чинниками:
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- високим рівнем завантаження європейських газосховищ,
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- зниженням ціни на газ на світовому ринку,
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- вигідними умовами для транспортування та зберігання газу в Україні. Отже, європейські гравці все частіше обирають українські ПСГ для сезонного зберігання природного газу.
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Як повідомляв УНН раніше, Україна накопичила у ПСГ 16,85 млрд куб. м газу.