Украина нарастила закачку газа в ПХГ на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За четыре месяца текущего года в украинские газохранилища закачано более 2,3 млрд кубометров газа, что на 33% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.
"За январь-апрель текущего года в украинские газохранилища закачано 2318 млн куб. м, что на 33% превышает показатели 2019-го. Существенный вклад в наполнение отечественных газохранилищ делают иностранные трейдеры. За четыре первых месяца текущего года они закачали 551 млн куб. м газа (24% от общего объема закачки). Это на 162% выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что положительную для украинских ПХГ и ГТС динамику можно объяснить тремя ключевыми факторами:
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- высоким уровнем загрузки европейских газохранилищ,
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- снижением цены на газ на мировом рынке,
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- выгодными условиями для транспортировки и хранения газа в Украину. Итак, европейские игроки все чаще выбирают украинские ПХГ для сезонного хранения природного газа.
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Как сообщал УНН ранее, Украина накопила в ПХГ 16,85 млрд куб. м газа.