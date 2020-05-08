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Україна накопичила у ПСГ 16,85 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 6 травня збільшився до 16,856 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

Україна накопичила у ПСГ 16,85 млрд куб. м газу

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 44,95 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 6 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 14,38 млн куб. м, з Угорщини газ не надходив, з Польщі - 3,97 млн куб. м блакитного палива.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна газу для населення у квітні знизилася на 15% у порівнянні з місяцем раніше.

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