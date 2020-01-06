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Україна наростила виробництво шоколадних цукерок

Україна наростила виробництво шоколадних цукерок

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні у січні-листопаді минулого року виробили 58 тисяч 297 тонн шоколадних цукерок (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках). Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

За 11 місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним перодом роком раніше виробництво шоколадних цукерок збільшилося на 23,2%. При цьому у річному вимірі (листопад 2019-го до листопада 2018 року) шоколадних цукерок почали робити більше на 18,2%.

Шоколадних цукерок з вмістом алкоголю у січні-листопаді 2019 року виробили в Україні 17 тисяч 592 тонни, що на 7% більше, ніж за відповідний період роком раніше. Водночас, у річному вимірі виробництво таких цукерок скоротилося на 3,6%.

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Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, Україна наростила імпорт цитрусових із Туреччини та Іспанії.

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