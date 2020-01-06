Украина нарастила производство шоколадных конфет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине в январе-ноябре прошлого года выработали 58 тысяч 297 тонн шоколадных конфет (кроме конфет с содержанием алкоголя, шоколада в брикетах, пластинах или плитках). Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
За 11 месяцев 2019 по сравнению с аналогичным перода годом ранее производство шоколадных конфет увеличилось на 23,2%. При этом в годовом измерении (ноябрь 2019-го до ноября 2018) шоколадных конфет начали делать больше на 18,2%.
Шоколадных конфет с содержанием алкоголя в январе-ноябре 2019 года произвели в Украине 17 тысяч 592 тонны, что на 7% больше, чем за соответствующий период годом ранее. В то же время, в годовом измерении производство таких конфет сократилось на 3,6%.
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Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Украина нарастила импорт цитрусовых из Турции и Испании.