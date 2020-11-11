Україна наростила виробництво горілки

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Еволюція бренду: горілка PRIME оновлює дизайн.

Також досить відчутно зросло виробництво лікерів – на 12,4%. Окрім того, Україна незначно, але наростила виробництво слабоалкогольних напоїв — на 1,9%. При цьому, впало виробництво вин ігристих — на 9,1%. Рекордно просіло виробництво вермутів та вин ароматизованих — на 80,6%.

Також статистичні дані свідчать про ріст виробництва пива солодового — на 2,2%.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").