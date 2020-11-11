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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 31977 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 55061 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 91773 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92077 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99344 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102981 просмотра

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Украина нарастила производство водки

Украина нарастила производство водки

Киев  •  УНН

 • 13216 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За год производство водки в Украине возросло на 5%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

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Также довольно ощутимо возросло производство ликеров - на 12,4%. Кроме того, Украина незначительно, но нарастила производство слабоалкогольных напитков - на 1,9%. При этом, упало производство вин игристых - на 9,1%. Рекордно просело производство вермутов и вин ароматизированных - на 80,6%.

Также статистические данные свидетельствуют о росте производства пива солодового - на 2,2%.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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