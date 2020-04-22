Як влаштувати пікнік удома: ключові поради від алкогольного бренду Др.Житник

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Карантин – не привід відкладати довгоочікуваний весняний пікнік на наступний рік. За бажанням його можна влаштувати і в домашніх умовах. Як організувати справжній пікнік "у чотирьох стінах" - радить український горілчаний бренд Др. Житник, передає УНН із посиланням на сторінку бренду у Facebook.