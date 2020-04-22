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Як влаштувати пікнік удома: ключові поради від алкогольного бренду Др.Житник

Київ • УНН

 • 25138 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Карантин – не привід відкладати довгоочікуваний весняний пікнік на наступний рік. За бажанням його можна влаштувати і в домашніх умовах. Як організувати справжній пікнік "у чотирьох стінах" - радить український горілчаний бренд Др. Житник, передає УНН із посиланням на сторінку бренду у Facebook.

Створіть настрій

Для тематичного пікніка потрібно придбати одноразовий посуд — пластмасові ложки, виделки, стаканчики та тарілки. Стіл можна прикрасити скатертиною у червоно-білу смужку — такий собі традиційний американський стиль, радить Др.Житник.

Просте і смачне меню

М’ясо для пікніка готують на грилі.

“Якщо вдома є гриль — запечіть на ньому курку. Або ж будь-який інший вид м’яса, який вашій родині до смаку. Якщо гриля немає — м’ясо можна запекти у духовці. Або ж посмажити на сковорідці”, — пропонує бренд.

З м’ясом гарно “зайде” картопля фрі.

Немає фритюрниці — не біда: візьміть каструлю, налийте в неї соняшникову олію, і смажте картоплю, попередньо нарізану соломкою, до готовності.

На додаток — соуси, ваш улюблений салат, страви до святкового пікніка готові, каже Др.Житник.

Літній напій із тоніком

Аби приготувати літній напій, знадобляться такі інгрідієнти:

∙ Газована вода — 150 мл

∙ Лимон — 1 шт.

∙ Лайм — 1 шт.

∙ Полуниця — 4-5 ягід

∙ М’ята — кілька листочків

∙ Сироп будь-який — 1 ст. л.

∙ 50 мл. горілки (18+)

Рецепт приготування коктейлю простий: потрібно покласти у блендер скибочки лимону і лайму.

“Додайте полуницю і все перемішайте. Отриману суміш покладіть у склянку і додайте сироп”, — радить бренд.

Після цього потрібно подрібнити м’яту у блендері — і додати її у напій.

Доповніть коктейль газованою водою і додайте лід. Це — прекрасний освіжаючий напій для ваших дітлахів.

“Щодо дорослих — їх не варто позбавляти літнього напою”, — переконаний Др. Житник.

“Додайте в отриману суміш 50 мл. горілки Др. Житник!

Не нудьгуйте, проводьте карантин з користю і створюйте емоції!” — йдеться у порадах бренду.

Як писав УНН, українці надають перевагу алкоголю вітчизняних брендів.

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