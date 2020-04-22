Як влаштувати пікнік удома: ключові поради від алкогольного бренду Др.Житник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Карантин – не привід відкладати довгоочікуваний весняний пікнік на наступний рік. За бажанням його можна влаштувати і в домашніх умовах. Як організувати справжній пікнік "у чотирьох стінах" - радить український горілчаний бренд Др. Житник, передає УНН із посиланням на сторінку бренду у Facebook.
Створіть настрій
Для тематичного пікніка потрібно придбати одноразовий посуд — пластмасові ложки, виделки, стаканчики та тарілки. Стіл можна прикрасити скатертиною у червоно-білу смужку — такий собі традиційний американський стиль, радить Др.Житник.
Просте і смачне меню
М’ясо для пікніка готують на грилі.
“Якщо вдома є гриль — запечіть на ньому курку. Або ж будь-який інший вид м’яса, який вашій родині до смаку. Якщо гриля немає — м’ясо можна запекти у духовці. Або ж посмажити на сковорідці”, — пропонує бренд.
З м’ясом гарно “зайде” картопля фрі.
Немає фритюрниці — не біда: візьміть каструлю, налийте в неї соняшникову олію, і смажте картоплю, попередньо нарізану соломкою, до готовності.
На додаток — соуси, ваш улюблений салат, страви до святкового пікніка готові, каже Др.Житник.
Літній напій із тоніком
Аби приготувати літній напій, знадобляться такі інгрідієнти:
∙ Газована вода — 150 мл
∙ Лимон — 1 шт.
∙ Лайм — 1 шт.
∙ Полуниця — 4-5 ягід
∙ М’ята — кілька листочків
∙ Сироп будь-який — 1 ст. л.
∙ 50 мл. горілки (18+)
Рецепт приготування коктейлю простий: потрібно покласти у блендер скибочки лимону і лайму.
“Додайте полуницю і все перемішайте. Отриману суміш покладіть у склянку і додайте сироп”, — радить бренд.
Після цього потрібно подрібнити м’яту у блендері — і додати її у напій.
Доповніть коктейль газованою водою і додайте лід. Це — прекрасний освіжаючий напій для ваших дітлахів.
“Щодо дорослих — їх не варто позбавляти літнього напою”, — переконаний Др. Житник.
“Додайте в отриману суміш 50 мл. горілки Др. Житник!
Не нудьгуйте, проводьте карантин з користю і створюйте емоції!” — йдеться у порадах бренду.
Як писав УНН, українці надають перевагу алкоголю вітчизняних брендів.